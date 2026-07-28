Ездить на самокатах по тротуарам запретят с 25 августа в Казахстане

С 25 августа в Казахстане вступят в силу новые требования к эксплуатации электросамокатов, сообщил начальник управления административной полиции департамента полиции города Астаны Нурлан Уваев, передает корреспондент Kazinform.

С указанной даты вводится запрет на движение электросамокатов по тротуарам и пешеходным дорожкам.

— Ездить можно будет строго по велосипедным дорожкам или по крайней правой полосе по ходу движения транспорта, — сказал Нурлан Уваев.

Он обратил внимание, что с 1 июля также введена ответственность операторов шеринговых сервисов за предоставление электросамокатов лицам, не имеющим права управления.

— Внедрено обязательное присвоение регистрационных номеров, преимущественно для шеринговых электросамокатов, и их учет. Усилена ответственность операторов за контроль за эксплуатацией электросамокатов, — отметил он.

Кроме того, управлять электросамокатами можно только при наличии водительских категорий А1, А или В.

На брифинге в региональной службе коммуникаций также подвели итоги рейдовых мероприятий по контролю за использованием средств индивидуальной мобильности. Это:

электросамокаты;

электроскейтборды;

гироскутеры;

сигвеи;

моноколеса;

иные аналогичные устройства с электродвигателем.

— На сегодняшний день в ходе рейдовых мероприятий нами проверено более шести тысяч человек, управляющих индивидуальными средствами мобильности. Из них более пяти тысяч привлечено к административной ответственности, более 10 тысяч транспортных средств поставлены на штрафные стоянки. Данная работа продолжается на постоянной основе, — сообщил Нурлан Уваев.

По итогам первого полугодия в столице зарегистрировано восемь ДТП по вине мото- и велосипедистов, а также 14 ДТП по вине пользователей электросамокатов.

Ранее в МВД РК пояснили, где запрещено оставлять электросамокаты и мопеды.