Где запрещено оставлять электросамокаты и мопеды — пояснения МВД РК

Оставленный в неправильном месте электросамокат или мопед может создать препятствия для пешеходов и других участников движения. В МВД Казахстана в ответе на официальный запрос редакции Kazinform пояснили, где запрещено оставлять такой транспорт.

Согласно ответу Министерства внутренних дел, при размещении электросамокатов необходимо соблюдать требования безопасности и не создавать препятствий для движения других участников дорожного движения.

В ведомстве уточнили, что не допускается оставлять электросамокаты:

на проезжей части, если это создает помехи движению транспорта;

на пешеходных переходах;

на велосипедных дорожках;

на остановках общественного транспорта;

у входов и выходов из зданий;

на пандусах;

на путях движения маломобильных граждан;

в местах, где самокат ограничивает движение пешеходов либо создает угрозу безопасности.

В МВД рекомендуют размещать электросамокаты на специально оборудованных парковках, в местах, определенных местными исполнительными органами или операторами проката, а также на участках, которые не мешают движению пешеходов.

Кроме того, с 1 июля в Казахстане вступили в силу новые требования для прокатных электросамокатов. Каждый такой транспорт получил регистрационный номер, а операторы обязаны контролировать техническое состояние самокатов, их скорость и местоположение, а также предотвращать хаотичную парковку.

В отличие от электросамокатов, мопеды относятся к механическим транспортным средствам, поэтому, как подчеркнули в МВД, на них распространяются требования главы 17 Правил дорожного движения РК об остановке и стоянке.

В связи с этим мопеды разрешается оставлять:

на специально оборудованных парковках;

у правого края проезжей части в местах, где стоянка не запрещена;

в других местах, где парковка не запрещена ПДД и дорожными знаками.

При этом запрещено парковать мопеды в местах, перечисленных в пункте 122 ПДД РК, в том числе там, где транспорт создает препятствия для движения автомобилей и пешеходов, закрывает дорожные знаки или ограничивает обзор.

В МВД напоминают, что при выборе места для стоянки водители и пользователи двухколесного транспорта должны учитывать безопасность других участников дорожного движения.

Ранее агентство писало о том, как зарегистрировать мопед и электробайк в РК и не получить штраф.