Где запрещено оставлять электросамокаты и мопеды — пояснения МВД РК
Оставленный в неправильном месте электросамокат или мопед может создать препятствия для пешеходов и других участников движения. В МВД Казахстана в ответе на официальный запрос редакции Kazinform пояснили, где запрещено оставлять такой транспорт.
Согласно ответу Министерства внутренних дел, при размещении электросамокатов необходимо соблюдать требования безопасности и не создавать препятствий для движения других участников дорожного движения.
В ведомстве уточнили, что не допускается оставлять электросамокаты:
- на проезжей части, если это создает помехи движению транспорта;
- на пешеходных переходах;
- на велосипедных дорожках;
- на остановках общественного транспорта;
- у входов и выходов из зданий;
- на пандусах;
- на путях движения маломобильных граждан;
- в местах, где самокат ограничивает движение пешеходов либо создает угрозу безопасности.
В МВД рекомендуют размещать электросамокаты на специально оборудованных парковках, в местах, определенных местными исполнительными органами или операторами проката, а также на участках, которые не мешают движению пешеходов.
Кроме того, с 1 июля в Казахстане вступили в силу новые требования для прокатных электросамокатов. Каждый такой транспорт получил регистрационный номер, а операторы обязаны контролировать техническое состояние самокатов, их скорость и местоположение, а также предотвращать хаотичную парковку.
В отличие от электросамокатов, мопеды относятся к механическим транспортным средствам, поэтому, как подчеркнули в МВД, на них распространяются требования главы 17 Правил дорожного движения РК об остановке и стоянке.
В связи с этим мопеды разрешается оставлять:
- на специально оборудованных парковках;
- у правого края проезжей части в местах, где стоянка не запрещена;
- в других местах, где парковка не запрещена ПДД и дорожными знаками.
При этом запрещено парковать мопеды в местах, перечисленных в пункте 122 ПДД РК, в том числе там, где транспорт создает препятствия для движения автомобилей и пешеходов, закрывает дорожные знаки или ограничивает обзор.
В МВД напоминают, что при выборе места для стоянки водители и пользователи двухколесного транспорта должны учитывать безопасность других участников дорожного движения.
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