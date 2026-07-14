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    Где запрещено оставлять электросамокаты и мопеды — пояснения МВД РК

    Оставленный в неправильном месте электросамокат или мопед может создать препятствия для пешеходов и других участников движения. В МВД Казахстана в ответе на официальный запрос редакции Kazinform пояснили, где запрещено оставлять такой транспорт.

    самокаты мопеды
    Фото: Kazinform/ИИ NanaBanana

    Согласно ответу Министерства внутренних дел, при размещении электросамокатов необходимо соблюдать требования безопасности и не создавать препятствий для движения других участников дорожного движения.

    В ведомстве уточнили, что не допускается оставлять электросамокаты:

    • на проезжей части, если это создает помехи движению транспорта;
    • на пешеходных переходах;
    • на велосипедных дорожках;
    • на остановках общественного транспорта;
    • у входов и выходов из зданий;
    • на пандусах;
    • на путях движения маломобильных граждан;
    • в местах, где самокат ограничивает движение пешеходов либо создает угрозу безопасности.

    В МВД рекомендуют размещать электросамокаты на специально оборудованных парковках, в местах, определенных местными исполнительными органами или операторами проката, а также на участках, которые не мешают движению пешеходов.

    Кроме того, с 1 июля в Казахстане вступили в силу новые требования для прокатных электросамокатов. Каждый такой транспорт получил регистрационный номер, а операторы обязаны контролировать техническое состояние самокатов, их скорость и местоположение, а также предотвращать хаотичную парковку.

    В отличие от электросамокатов, мопеды относятся к механическим транспортным средствам, поэтому, как подчеркнули в МВД, на них распространяются требования главы 17 Правил дорожного движения РК об остановке и стоянке.

    В связи с этим мопеды разрешается оставлять:

    • на специально оборудованных парковках;
    • у правого края проезжей части в местах, где стоянка не запрещена;
    • в других местах, где парковка не запрещена ПДД и дорожными знаками.

    При этом запрещено парковать мопеды в местах, перечисленных в пункте 122 ПДД РК, в том числе там, где транспорт создает препятствия для движения автомобилей и пешеходов, закрывает дорожные знаки или ограничивает обзор.

    В МВД напоминают, что при выборе места для стоянки водители и пользователи двухколесного транспорта должны учитывать безопасность других участников дорожного движения.

    Ранее агентство писало о том, как зарегистрировать мопед и электробайк в РК и не получить штраф.

    МВД РК Самокаты Закон и порядок Парковка Транспорт Безопасность ПДД Мопеды
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
    Автор