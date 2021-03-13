Юрист по земельно-правовым спорам Бакытжан Базарбек высказался о земельном вопросе

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор юридической компании ТОО «Bazarbek&Partners», юрист по земельно-правовым спорам Бакытжан Базарбек, прокомментировал проект закона устанавливающего запрет на продажу и аренду земли иностранцам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы знаем, что мораторий был наложен в 2016 году на статью 24 земельного кодекса. Согласно этой статье мораторий наложен на предоставление земель сельхозназнаения гражданам РК и юридическим лицам в частную собственность, а также на предоставление земель сельхозназначения иностранцам и иностранным юридическим лицам и юридическим лицам с иностранным участием во временное возмездное пользование со сроком до 25 лет. Я к этому отношусь очень положительно. Потому что сельхозрынок «встал». Президент озвучил позицию, но мы должны понимать одну важную вещь, есть ли угрозы и риски. К сожалению, эти угрозы в земельном кодексе не отражены. Все-таки риски и предупреждение этих рисков должны быть отражены в Земельном кодексе РК. Раз таких норм, которые предупреждают риски, нет, то основной тезис выступления Президента, что он законодательно предлагает внести запрет на предоставление земель сельхозназначения иностранцам, он оправданный», - сказал Бакытжан Базарбек.

Также эксперт добавил дополнительные предложения, которые требуют рассмотрения.

«В Земельном кодексе РК есть статья 43-1 об особенности предоставления земельных участков, находящихся в государственной собственности, для ведения крестьянского или фермерского хозяйства, сельскохозяйственного производства. Это предоставление земель сельхозназначения гражданам РК путем конкурса. Но конкурсные условия сейчас настолько ужесточены, что простые граждани в селах теоретически в конкурсах участвовать не могут. Критерии конкурса не выдерживают требований. И в итоге наши граждане не могут получить сельхозземли. И если мы законодательно устанавливаем запрет для иностранцев, я бы хотел предложить проработать законодательные механизмы, которые облегчают приобретение земель сельхозназначения гражданами РК и юридическими лицами РК. Во временное возмездное землепользование путем проведения конкурсов. А конкурсные условия мы должны облегчить.

Во-первых, облегчить критерий разработки бизнес-плана, инвестиции, которые они вкладывают. У нас инвестиции высчитываются по баллам. То есть не выдерживают элементарной конкуренции по инвестициям. Также для простых граждан неподъемным становятся конкурсные условия по наличию скота, конкурсные условия по составлению всей конкурсной документации по прогнозному объему инвестиций на ближайшие годы. Если в этой части Министерство сельского хозяйства, комитет по земельным ресурсам, пересмотрит конкурсные условия и внесет соответствующие поправки в статью 43-1 Земельного кодекса РК, а также поправки в правила конкурса, это будет очень большой поддержкой сельскому хозяйству и для простых граждан. Это будет существенным нововведением земельной комиссии, которая будет созываться по инициативе Президента», -отметил он.

Также Бакытжан Базарбек предложил проработать правовой механизм мониторинга всех земель сельхозназначения на предмет участия иностранцев в сельхозземлях.

«Бытует мнение, что ранее кто-то под какими-то предлогами получает эти земли. Поэтому, мы должны назначить проверки через учредительные документы, через устав, наличие участия иностранцев через аффелированных лиц. Нам надо прароботать правовой механизм возврата сельхозугодий. Мы сейчас внедряем космомониторинг. Но с ним нам необходимо проработать правовой механизм быстрого расторжения договора аренды на сельхозземли. То есть, земли сельхозназначения в случае неосвоения либо нецелевого использования, они должны быстро возвращаться обратно в государственную собственность. Это мы должны заложить в статью 92,93,94 Земельного кодекса РК. Также ускорить передачу контрольных функций в области контроля и охраны использования земель от акиматов в комитет по управлению земельными ресурсами и восстановить прежнюю систему землеинспекции для проверки. Это обеспечит полноценный контроль в области охраны и использования земельных ресурсов», - подытожил спикер.

Напомним, Президент направил в Мажилис законопроект о запрете продажи и аренды земли иностранцам.



