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Юрист Бурхан Жансейтов водворен в СИЗО
10 Августа 2022 12:05

Юрист Бурхан Жансейтов водворен в СИЗО

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Специализированный межрайонный следственный суд Алматы удовлетворил ходатайство органа следствия об изменении в отношении Бурхана Жансейтова меры пресечения с домашнего ареста на меру пресечения в виде содержания под стражей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Санкционировано изменение меры пресечения в виде домашнего ареста на содержания под стражей сроком на 2 месяца, то есть до 9 октября 2022 года. Срок содержания под стражей исчисляется с момента задержания. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в специализированном межрайонном следственном суде Алматы.

15 июля Агентство по финансовому мониторингу сообщило о задержании адвоката Бурхана Жансейтова за то, что он провоцировал сотрудников полиции на конфликт, проявлял агрессию и всячески воспрепятствовал выполнению ими своих обязанностей.

Позже в Республиканской коллегии адвокатов заявили , что Бурхан Жансейтов не является адвокатом.

17 июля следственный суд Алматы отправил Бурхана Жансейтова под домашний арест до 17 сентября.


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