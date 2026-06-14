KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Юридическое объединение партий AMANAT и «Әділет» может занять до полугода

    Процесс юридического оформления присоединения партии AMANAT к партии «Әділет» может занять около полугода. Об этом сообщил член бюро политсовета «Әділет» Рауан Кенжеханулы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Юридическое объединение партий AMANAT и «Әділет» может занять до полугода
    Фото: Агибай Аяпбергенов/ Kazinform

    По его словам, партия AMANAT как юридическое лицо еще какое-то время будет существовать, поскольку необходимо провести все процедуры. В этот период, пока партия юридически существует, маслихаты продолжат свою работу.

    — Когда состоятся выборы либо начнется следующий процесс, связанный с деятельностью маслихатов, пока неизвестно. Вопрос в том, что сегодня принято политическое решение о присоединении AMANAT к партии «Әділет». Однако юридическое оформление этого процесса займет какое-то время. В течение этого периода депутаты, в том числе депутаты маслихатов, представляющие AMANAT, остаются легитимными, — пояснил Рауан Кенжеханулы.

    Он уточнил, что юридическое оформление может занять порядка 5-6 месяцев.

    Напомним, ранее делегаты съезда партии «Әділет» проголосовали за объединение с партией AMANAT.

    AMANAT партия «Әділет» Политические партии Политика
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор