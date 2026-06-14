Объединение с AMANAT стоит выше узкопартийных интересов — Айбек Дадебай

Как отметил председатель партии «Әділет», во многих государствах политическая конкуренция становится источником раскола, противоречий и взаимного недоверия, но Казахстан выбрал другой путь.



— Речь идет не просто об объединении двух политических организаций. Наша задача — консолидировать общественную энергию вокруг целей, необходимых будущему Казахстана, и вместе служить общим задачам, основанным на интересах государства и запросах граждан, — сказал Дадебай.

Он подчеркнул, что присоединение партии «AMANAT» к «ӘДІЛЕТ» — это взвешенное решение, основанное на национальной ответственности и стоящее выше узкопартийных интересов.

— Это реальное доказательство того, что казахстанское общество способно объединяться ради интересов страны. Это решение продиктовано ответственностью перед обществом, государством и будущими поколениями. Мы обязаны оправдать доверие граждан, превратить справедливость в основу государственной системы и развития страны, а если говорить шире — в часть национальной идентичности. Именно ради этой цели была создана партия «Әділет». И мы готовы принять в свои ряды всех, кто разделяет эту цель, — добавил лидер партии.

Напомним, AMANAT присоединяется к партии «Әділет».