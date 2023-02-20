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Юридические консультации можно будет получать через приложение «Е-Zan Komegi»

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
20 Февраля 2023, 16:20
Юридические консультации можно будет получать через приложение «Е-Zan Komegi»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Через приложение «Е-Zan Komegi» можно будет получать юридические консультации. Об этом сообщил вице-министр юстиции РК Бекболат Молдабеков на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Вице-министр рассказал о ходе реализации проектов цифровизации Министерства юстиции.

«Проект «Е-Zan Komegi» предназначен для автоматизации деятельности адвокатов, юридических консультантов, онлайн-взаимодействия с участниками процесса и другими заинтересованными сторонами. То есть, мы разработали информационную систему, которая помогает гражданам и адвокатам. Это именно та система, которая фиксирует, какая помощь каким адвокатом была оказана тем лицам, которым она положена. Также сейчас есть такое понятие, как «юрконсультанты». В связи с этим, мы также эту систему в первом квартале дорабатываем, чтобы можно было юрконсультацию получать через эту систему, через мобильное приложение», – сказал Б.Молдабеков.

Спикер отметил, что есть мировая тенденция к тому, чтобы все услуги получать через биометрию. Поэтому планируется, чтобы авторизация и подписание проводились через Face ID, чтобы не было никаких подделок. В системе будет представлен рейтинг адвокатов и юрконсультантов, чтобы у граждан был выбор. Для удобства граждан подключен общий колл-центр 1414, куда можно звонить и получать юридические консультации.


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