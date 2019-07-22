Юный болельщик из Казахстана выбежал на поле ради фото с Криштиану Роналду

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Юный болельщик из Казахстана сфотографировался со своим кумиром Криштиану Роналду, когда тот сидел на скамейке запасных. Фото казахстанца со звездой футбола разлетелось по всем соцсетям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Случай произошел 21 июля в Сингапуре во время матча международного кубка чемпионов между «Ювентусом» и «Тоттенхэмом». Казахстанец, увидев своего кумира, который сидел на скамейке запасных, выбежал к нему, чтобы сделать фото и пожать ему руку.

«Сарри: Я видел этого парня посреди поля и боялся, что его заберут. Он хотел сделать фото с Роналду, поэтому я привел его туда. Для меня это не нашествие, для меня это радость», - приводит слова тренера Ювентуса паблик b3naldo7.

Отметим, что Роналду стал автором гола на 60-й минуте, после чего был заменен на Матеуса Перейру.

Будучи замененным, пятикратный обладатель «Золотого мяча» с радостью встретил юного поклонника, сфотографировался с ним и пригласил досмотреть игру со скамейки запасных.

В некоторых СМИ пишут, что 14-летнего мальчика из Актау зовут Ахмади Ержанов. Матч он посетил вместе со своим отцом.

Напомним, матч «Ювентус» - «Тоттенхэм» состоялся 21 июля в Сингапуре и завершился со счетом 3:2 в пользу англичан. Победный гол на третьей компенсированной минуте забил форвард «Шпор» Харри Кейн ударом из центра поля.