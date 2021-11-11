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Юную спортсменку насмерть сбили в Алматинской области

11 Ноября 2021 10:45
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Юную спортсменку насмерть сбили в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области водитель сбил насмерть 15-летнюю девушку. Она занималась пауэрлифтингом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В сети появилось видео с места происшествия. Сообщается, что сбили насмерть 15-летнюю Анастасию Тодорову накануне своего дня рождения.

«Не доезжая села Ортатобе, из города Уштобе направлялся автомобиль марки «Toyota»… При плохой видимости был совершен наезд на девушку 15 лет, со слов очевидцев, девушка занималась пауэрлифтингом и после тренировки направлялась домой. Завтра бы ей исполнилось 16 лет…», - говорится в посте .

В департаменте полиции Алматинской области пояснили, что данное ДТП произошло 9 ноября около 18:30 часов по автодороге «Ортатобе-Уштобе».

«По предварительным данным 27-летний водитель автомашины «Toyota mark 2», двигаясь в северном направлении, близ п.Ортатобе, допустил наезд на пешехода, которая шла по обочине дороги в попутном направлении. В результате наезда 15-летняя девушка скончалась на месте ДТП. Начато досудебное расследование по ст.345 ч.3 УК РК (Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека), назначены экспертизы», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматинской области.


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#Алматинская область   #ДТП   #Происшествия  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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