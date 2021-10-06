23:00, 05 Октябрь 2021 | GMT +6
Юношеский чемпионат РК по настольному теннису стартовал в Туркестане
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 октября, в Туркестане был дан старт юношескому чемпионату Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Соревнования проходят среди спортсменов 2008 годов рождения и моложе.
В турнире принимают участие 75 мальчиков, 80 девочек из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей страны.
Спортсмены в течение шести дней разыграют медали в командном зачёте, в личном, парном и смешанном разрядах.