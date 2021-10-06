Юношеский чемпионат РК по настольному теннису стартовал в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 5 октября, в Туркестане был дан старт юношескому чемпионату Казахстана по настольному теннису, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Соревнования проходят среди спортсменов 2008 годов рождения и моложе.

В турнире принимают участие 75 мальчиков, 80 девочек из Нур-Султана, Алматы, Шымкента, областей страны.

Спортсмены в течение шести дней разыграют медали в командном зачёте, в личном, парном и смешанном разрядах.