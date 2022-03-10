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Юношеский чемпионат РК по легкой атлетике стартовал в Усть-Каменогорске

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Марта 2022, 15:21
Юношеский чемпионат РК по легкой атлетике стартовал в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Усть-Каменогорске стартовал чемпионат Республики Казахстан среди младших юношей U-16. В соревнованиях принимают участие 319 легкоатлетов со всех регионов Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В утренней программе первого соревновательного дня состоялись предварительные соревнования на дистанциях 60 и 400 метров, а также финалы в прыжках с шестом и толкании ядра. Также в борьбу за награды вступили многоборцы.

В вечерней программе пройдут финальные забеги на 60 и 400 метров, прыжок в длину (финал), прыжок с шестом (финал), спортивная ходьба 3000 метров, 1500м (финал), прыжок в высоту (финал), смешанная эстафета 4х200 метров (финал).

Ранее сообщалось, что два рекорда Казахстана было установлено на чемпионате РК по легкой атлетике U18.


Восточно-Казахстанская область   Спорт   Регионы   Легкая атлетика  
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