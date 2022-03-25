Юношеский чемпионат по футболу провели в Туркестанской области

ШАРДАРА. КАЗИНФОРМ - В Шардаринском районе Туркестанской области прошел областной чемпионат по футболу среди юношей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

Участники соревнований - талантливые молодые игроки в составе 17 команд региона.

На открытии чемпионата заместитель акима района Бауыржан Шомпиев отметил, что будущее отечественного футбола в руках туркестанской молодежи.

Участники первенства области - футболисты 2009-2010 годов рождения.

Отличившиеся на чемпионате юноши будут зачислены в футбольную академию команды «Туран».

Тренеры намерены отобрать будущих звезд футбола и профессионально отточить их мастерство.

В Туркестанской области активно развивается футбол. Сегодня в премьер-лиге страны играют две команды из Туркестанской области: «Туран» и «Мактаарал».