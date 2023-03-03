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Юношеский чемпионат Казахстана по легкой атлетике проходит в Астане

3 Марта 2023, 08:44
Юношеский чемпионат Казахстана по легкой атлетике проходит в Астане Фото: olympic.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В легкоатлетическом спортивном комплексе Qazaqstan (Астана) проходит юношеский чемпионат Республики Казахстан по легкой атлетике в помещении, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В соревновании принимают участие 416 спортсменов из 19 регионов.

Медали будут разыграны в 17 дисциплинах. Турнир продлится до 4 марта.


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