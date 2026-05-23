Юниорская сборная Казахстана по теннису стала второй на отборе Junior Davis Cup

Юниорская сборная Казахстана (до 16 лет) завершила выступление в квалификационном турнире зоны Азия/Океания командного чемпионата мира – Junior Davis Cup, который прошел в Шымкенте, передает Kazinform со ссылкой на ФТК.

В решающем матче за звание лучших в регионе казахстанцы в упорной борьбе уступили третьим сеяным соревнований – команде Австралии.



Встреча началась для хозяев кортов многообещающе: в стартовой одиночной игре Ахмади Маханов уверенно переиграл Итана Доминго со счетом 7:5, 6:4. Однако сравнять счет в серии австралийцам помог Таики Такизава, который оказался сильнее Ансара Ниеткалиева – 6:3, 6:1.



Судьба титула решалась в парной встрече. Ахмади Маханов и Родион Трайгель навязали соперникам плотную борьбу в первом сете, но переломить ход игры против дуэта Такизава / Доминго не смогли – 5:7, 2:6.

В матче за третье место первая сеяная сборная Японии всухую обыграла команду Индии (2:0).

На групповом этапе казахстанские юниоры продемонстрировали стопроцентный результат и уверенно заняли первое место в своем квартете. Наша команда всухую переиграла сборные Туркменистана (3:0) и Пакистана (3:0), а также сломила сопротивление Южной Кореи – 2:1.

Главный матч с точки зрения турнирных задач состоялся в четвертьфинале. Обыграв команду Гонконга со счетом 2:0, казахстанцы гарантировали себе место в топ-4 и досрочно завоевали путевку в основной этап чемпионата мира. В полуфинале наши теннисисты закрепили успех, уверенно пройдя сборную Индии – 2:0.



Честь страны на домашней квалификации под руководством капитана Сергея Квака защищали Ансар Ниеткалиев, Ахмади Маханов и Родион Трайгель.



Итоговое положение команд (топ-6):

Австралия

Казахстан

Япония

Индия

Южная Корея

Узбекистан

Финальный этап Junior Davis Cup, куда по итогам квалификации пробились четыре лучшие команды нашего региона, состоится этой осенью. На главном командном старте года соберутся 16 сильнейших юношеских сборных со всего мира. Место проведения решающего турнира Международная федерация тенниса (ITF) определит позже.



Турнир прошел в международном теннисном центре «Beeline Arena» при поддержке акимата города Шымкент.

