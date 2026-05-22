Александр Бублик пробился в полуфинал турнира ATP 250 в Швейцарии

Первая ракетка Казахстана и 10-й номер мирового рейтинга Александр Бублик пробился в ½ финала грунтового турнира категории ATP 250 в Швейцарии, передает агентство Kazinform со ссылкой на ФТК.

В четвертьфинале казахстанский теннисист одержал волевую победу над 24-й ракеткой мира французом Артуром Риндеркнешем. Матч завершился со счетом 5:7, 6:4, 6:2. Благодаря этому успеху Бублик сравнял счет в очном противостоянии с Риндеркнешем — 2:2.

Встреча продолжалась 1 час 54 минуты. За это время Александр выполнил восемь эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести возможных.

За выход в финал турнира Бублик поспорит с американцем Лёрнером Тьеном, который на данный момент занимает 20-ю строчку в рейтинге ATP. В другом полуфинале путевку в решающую стадию разыграют норвежец Каспер Рууд и аргентинец Мариано Навоне.

