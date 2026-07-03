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    Юниорки Казахстана пробились в четвертьфинал чемпионата Азии по волейболу

    В Бангкоке подходит к концу групповой раунд женского первенства Азии по волейболу среди девушек до 18 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Юниорки Казахстана пробились в четвертьфинал чемпионата Азии по волейболу
    Фото: volleyfederationkz

    Юниорская сборная Казахстана (U18) провела свой финальный матч на этой стадии. Подопечные Владимира Аниконова сошлись на паркете с главным фаворитом турнира и действующим чемпионом континента — сборной Китая. Сенсации не случилось: 17-летние казахстанские волейболистки уступили соперницам в трех сетах со счетом 0:3 (15:25, 5:25, итоговый счет третьей партии организаторы зафиксировали в пользу китаянок).

    Несмотря на это поражение, групповой этап сложился для нашей команды успешно. Сначала казахстанки разгромили сборную Гонконга на старте со счетом 3:0 (25:3, 25:23, 25:15), далее последовала сухая победа в центрально-азиатском дерби со сверстницами из Кыргызстана 3:0 (25:15, 25:16, 25:15).

    Набрав солидный ход, сборная Казахстана забронировала за собой второе место в группе B и досрочно гарантировала себе путевку в ¼ финала.

    Напомним, что всего в Бангкоке за медали бьются 16 сильнейших азиатских сборных, разбитых на четыре квартета. Борьбу за подиум в плей-офф продолжают лишь по две лучшие команды из каждого пула. Выход в восьмерку сильнейших — уже отличный прогресс для наших девушек, которые на прошлых азиатских играх U18 финишировали лишь на седьмой строчке. Имя соперника по четвертьфиналу определится совсем скоро.

    Ранее Казахстан вышел в полуфинал взрослого Кубка наций по волейболу с первого места.

    Спорт спортсмены Казахстана Казахстан Чемпионат Азии
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор