Юниорки Казахстана пробились в четвертьфинал чемпионата Азии по волейболу

В Бангкоке подходит к концу групповой раунд женского первенства Азии по волейболу среди девушек до 18 лет, передает корреспондент агентства Kazinform.

Юниорская сборная Казахстана (U18) провела свой финальный матч на этой стадии. Подопечные Владимира Аниконова сошлись на паркете с главным фаворитом турнира и действующим чемпионом континента — сборной Китая. Сенсации не случилось: 17-летние казахстанские волейболистки уступили соперницам в трех сетах со счетом 0:3 (15:25, 5:25, итоговый счет третьей партии организаторы зафиксировали в пользу китаянок).

Несмотря на это поражение, групповой этап сложился для нашей команды успешно. Сначала казахстанки разгромили сборную Гонконга на старте со счетом 3:0 (25:3, 25:23, 25:15), далее последовала сухая победа в центрально-азиатском дерби со сверстницами из Кыргызстана 3:0 (25:15, 25:16, 25:15).

Набрав солидный ход, сборная Казахстана забронировала за собой второе место в группе B и досрочно гарантировала себе путевку в ¼ финала.

Напомним, что всего в Бангкоке за медали бьются 16 сильнейших азиатских сборных, разбитых на четыре квартета. Борьбу за подиум в плей-офф продолжают лишь по две лучшие команды из каждого пула. Выход в восьмерку сильнейших — уже отличный прогресс для наших девушек, которые на прошлых азиатских играх U18 финишировали лишь на седьмой строчке. Имя соперника по четвертьфиналу определится совсем скоро.

Ранее Казахстан вышел в полуфинал взрослого Кубка наций по волейболу с первого места.