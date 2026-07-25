ЮНЕСКО внесла шесть объектов на Ближнем Востоке в список наследия под угрозой
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила шесть памятников на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Соответствующее решение было принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Пусане (Республика Корея).
Речь идет о пяти ливанских крепостях в районе горы Амель, в том числе и о заложенной в ХII веке крепости Бофор. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что армия страны взяла крепость Бофор под свой контроль.
В список ЮНЕСКО также вошел расположенный на Западном берегу реки Иордан археологический комплекс Себастия.
Ранее в Тире заявили о 60 погибших и повреждении памятников ЮНЕСКО из-за израильских ударов.