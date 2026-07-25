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    ЮНЕСКО внесла шесть объектов на Ближнем Востоке в список наследия под угрозой

    Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила шесть памятников на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    ЮНЕСКО внесла шесть объектов на Ближнем Востоке в список наследия под угрозой
    Фото: ЮНЕСКО

    Соответствующее решение было принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Пусане (Республика Корея).

    Речь идет о пяти ливанских крепостях в районе горы Амель, в том числе и о заложенной в ХII веке крепости Бофор. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что армия страны взяла крепость Бофор под свой контроль.

    В список ЮНЕСКО также вошел расположенный на Западном берегу реки Иордан археологический комплекс Себастия.

    Ранее в Тире заявили о 60 погибших и повреждении памятников ЮНЕСКО из-за израильских ударов.

    ЮНЕСКО Мировые новости Ситуация на Ближнем Востоке
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор