ЮНЕСКО внесла шесть объектов на Ближнем Востоке в список наследия под угрозой

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) включила шесть памятников на Ближнем Востоке в список находящихся под угрозой объектов всемирного наследия, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС .

Соответствующее решение было принято на 48-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, которая проходит в Пусане (Республика Корея).

Речь идет о пяти ливанских крепостях в районе горы Амель, в том числе и о заложенной в ХII веке крепости Бофор. Министр обороны Израиля Исраэль Кац ранее заявлял, что армия страны взяла крепость Бофор под свой контроль.

В список ЮНЕСКО также вошел расположенный на Западном берегу реки Иордан археологический комплекс Себастия.

Ранее в Тире заявили о 60 погибших и повреждении памятников ЮНЕСКО из-за израильских ударов.