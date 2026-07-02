В Тире заявили о 60 погибших и повреждении памятников ЮНЕСКО из-за израильских ударов

Бомбардировки жилых кварталов древнего города Тир на юге Ливана привели к гибели по меньшей мере 60 человек, передает Kazinform со ссылкой на ТАСС.

— В ходе израильских авиаударов были полностью разрушены 24 многоэтажных дома, еще пять других частично повреждены. После разборки завалов установлено, что там погибли 60 граждан, — рассказал вице-мэр города Альван Шарафуддин.

По его словам, на многих улицах в Тире видны следы недавних налетов.

— После предупреждений израильского командования о готовящихся воздушных атаках в городе оставалось в начале июня примерно 10-15% населения, — отметил вице-мэр. — Сейчас после объявленного прекращения огня вернулось 89% жителей, но есть семьи, которые лишились крова, и мы пытаемся решить эту проблему за счет временной аренды жилья.

Муниципалитет не прерывал работы ни на один день с начала военной эскалации 2 марта и занимался обеспечением насущных потребностей горожан и их спасением.

— Мы сформировали кризисный штаб, который реагировал на нужды и обращения населения, — указал Шарафуддин. — Израиль угрожал всему городу, включая старинный христианский квартал.

Как сообщил собеседник агентства, от налетов израильской авиации пострадали античные памятники на территории археологического парка Эль-Мина у морского побережья.

— Повреждены капители колонн на торговой площади (агора), от взрывной волны появились трещины на нескольких мозаиках римской эпохи, — отметил он.

Вице-мэр напомнил, что развалины древнего Тира, в частности ипподром, акведук, триумфальная арка и некрополь включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.