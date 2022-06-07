7 Июня 2022 16:09

Юная казахстанка стала серебряным призером ЧА по самбо в Ливане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Пятикратная чемпионка мира по джиу-джитсу и грэпплингу Жибек Кулымбетова выступала в весовой категории до 47 кг на чемпионате Азии по самбо, который проходил в ливанском городе Джуния, передает корреспондент МИА «Казинформ».

15-летняя спортсменка была включена в состав сборной Казахстана по самбо после победы на отборочном чемпионате страны, который проходил в апреле.

«Мне 15 лет, но на чемпионатах области и Казахстана по самбо я боролась с девушками в возрасте 17-18 лет и выиграла их. На чемпионате Азии я также выступала в категории 2004-2005, но заняла второе место. Конечно, хотела быть первой и поднять наш флаг, но в финале мне не хватило физической силы. Соперница была сильной. Это большой опыт для меня. Я вернусь еще сильнее», - прокомментировала свое выступление Жибек Кулымбетова.

Жибек Кулымбетова - воспитанница спортивного клуба имени Сагадата Нурмагамбетова. Ее тренер Нурсултан Орынбасаров заявил, что второе место для нее служит хорошей мотивацией перед чемпионатом мира, который пройдет осенью.

Он также добавил, что Жибек начала заниматься самбо только в этом году. До этого она выступала на соревнованиях по джиу-джитсу и грэпплингу. Ее к чемпионату готовил старший тренер молодежной команды Алматинской области по самбо Нуржан Жумажан.

«Я не выступала до этого на турнирах по самбо, не знала правила и технику, но я все освоила за короткое время, усердно тренировалась, прошла все отборы. Джиу-джитсу - универсальная борьба, хочу пробовать себя везде и набраться опыта», - заявляла ранее Жибек.

Она поблагодарила своего тренера по джиу-джитсу Нурсултана Орынбасарова и тренера по самбо Нуржана Жумажана за поддержку и подготовку к чемпионату.

Фото: instagram.com/zhibek_bjj