Юная казахстанка стала чемпионом мира по грэпплингу в Москве

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15-летняя казахстанка Жибек Кулымбетова стала чемпионом мира по грэпплингу в разделе GI в Москве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В финале турнира World championship grappling/grappling GI Moscow 2021 в весовой категории до 44 кг Жибек встретилась с россиянкой. В напряженной схватке ей удалось одолеть соперницу по очкам - 8:4. В общей сложности она провела три схватки.

«Все соперницы были сильными, особенно была тяжелая схватка в финале. В какой-то момент я чуть соперницу не «задушила», но ей удалось вырваться из удушающего приема. Я боролась до последних сил и сумела выиграть ее, чему очень рада. Хочу отметить, что я тщательно готовилась к турниру, гоняла вес. Теперь мне надо восстановиться и продолжать дальше тренироваться», - поделилась Жибек Кулымбетова.

Она также поблагодарила своего тренера Нурсултана Орынбасарова, руководителя управления физической культуры и спорта Алматинской области Нурбакыта Тенизбаева, своих родителей и всех казахстанцев за поддержку.

Отметим, в турнире участие принимают дети, юноши и ветераны из девяти стран мира. До этого проводился чемпионат среди молодежи и взрослых.

Жибек Кулымбетова является воспитанницей клуба имени Сагадата Нурмагамбетова «Sagadat batyr - QTT», а также выступает от имени детско-юношеской спортивной школы Илийского района Алматинской области. Недавно она стала четырехкратной чемпионкой мира по джиу-джитсу в Абу-Даби.



