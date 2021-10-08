Юная алматинка несколько лет подвергалась насилию: полиция задержала подозреваемого педофила

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15-летняя алматинка несколько лет подвергалась сексуальному насилию. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В департаменте полиции Алматы заявили, что подозреваемый задержан.

«Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 120 ч. 3 УК РК (Изнасилование). Подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде ареста», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

В СМИ распространяется информация о том, что потерпевшая подвергалась насилию с пяти лет со стороны отца.

Ранее также сообщалось, что педофил заманил мороженым восьмилетнюю девочку к себе домой в Уральске.

Кроме того, в начале августа в Алматы на 20 лет был осужден педофил, который с ноября 2019 года по 2 декабря 2020 года дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика.

