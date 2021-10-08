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    13:55, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Юная алматинка несколько лет подвергалась насилию: полиция задержала подозреваемого педофила

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15-летняя алматинка несколько лет подвергалась сексуальному насилию. Об этом в соцсетях сообщили волонтеры, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В департаменте полиции Алматы заявили, что подозреваемый задержан.

    «Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 120 ч. 3 УК РК (Изнасилование). Подозреваемый задержан, судом избрана мера пресечения в виде ареста», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

    В СМИ распространяется информация о том, что потерпевшая подвергалась насилию с пяти лет со стороны отца.

    Ранее также сообщалось, что педофил заманил мороженым восьмилетнюю девочку к себе домой в Уральске.

    Кроме того, в начале августа в Алматы на 20 лет был осужден педофил, который с ноября 2019 года по 2 декабря 2020 года дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего мальчика.


    Теги:
    МВД РК Алматы Правоохранительные органы
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