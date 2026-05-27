Юлия Путинцева завершила выступление в парном разряде «Ролан Гаррос»

В матче первого круга Путинцева в дуэте с британской спортсменкой Кэти Бултер уступила паре Эллен Перес / Деми Схюрс.

Встреча продолжалась 1 час 33 минуты и завершилась победой соперниц в двух сетах — 6:1, 7:6 (7:5).

Несмотря на вылет из парного турнира, спортсменка продолжит участие в одиночном разряде. Во втором круге «Ролан-Гаррос»-2026 Путинцева, занимающая 76-е место в рейтинге WTA, встретится с представительницей Колумбии Камила Осорио, которая располагается на 86-й строчке мирового рейтинга.

Отметим, что общий призовой фонд турнира в нынешнем сезоне составляет 61,7 млн евро, а победители парного разряда получат 600 тысяч евро на команду.

Ранее Александр Бублик завершил выступление в одиночном разряде «Ролан-Гаррос».