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    00:11, 18 Июнь 2024 | GMT +6

    Юлия Путинцева выиграла свой первый матч на травяном турнире в Бирмингеме

    Юлия Путинцева выиграла свой первый матч на травяном турнире в Бирмингеме
    Фото: Sports.kz

    Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла свой первый матч парного разряда на травяном турнире в английском Бирмингеме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Путинцева в паре с российской спортсменкой Анастасией Потаповой провела встречу с чешско-российским дуэтом Барбора Крейчикова — Диана Шнайдер и одержала победу в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:1, 10:7. Матч состоялся на стадии 1/8 финала турнира и продлился один час и 14 минут.

    Соперницы Путинцевой и Потаповой в четвертьфинале турнира определятся позже.

    Стоит отметить, что на открытом чемпионате Франции Путинцева в паре с Камилой Рахимовой в первом круге уступила паре Елены Весниной и Анны Калинской.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Юлия Путинцева Великобритания Теннис
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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