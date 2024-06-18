Юлия Путинцева выиграла свой первый матч на травяном турнире в Бирмингеме

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева сыграла свой первый матч парного разряда на травяном турнире в английском Бирмингеме, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Путинцева в паре с российской спортсменкой Анастасией Потаповой провела встречу с чешско-российским дуэтом Барбора Крейчикова — Диана Шнайдер и одержала победу в трех сетах с общим счетом 3:6, 6:1, 10:7. Матч состоялся на стадии 1/8 финала турнира и продлился один час и 14 минут.

Соперницы Путинцевой и Потаповой в четвертьфинале турнира определятся позже.

Стоит отметить, что на открытом чемпионате Франции Путинцева в паре с Камилой Рахимовой в первом круге уступила паре Елены Весниной и Анны Калинской.