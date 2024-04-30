Юлия Путинцева сотворила третью сенсацию в Мадриде

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева (50-я ракетка мира) провела матч 1/8 финала на турнире серии Masters в испанской столице, Мадриде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В игре за выход в четвертьфинал Ю. Путинцева сыграла против 11-й ракетки мира и первого номера России Дарьи Кастакиной. В трех сетах сильнее была казахстанская теннисистка с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. При этом в первом сете казахстанка вела 3:0. Матч продлился один час и 55 минут.

До этой игры Юлия сенсационно обыграла китаянок, Юэ Юан и Синвень Жен.

В четвертьфинале Путинцева сыграет против четвертой ракетки мира из Казахстана Елены Рыбакиной, которая обыграла чешку Сару Бейлек в двух сетах (6:1, 6:3).