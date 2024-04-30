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    00:29, 30 Апрель 2024 | GMT +6

    Разгромом завершился матч Елены Рыбакиной на турнире в Мадриде

    Елена Рыбакина
    Фото: Sports.kz

    Казахстанская четвертая ракетка мира Елена Рыбакина провела свой третий матч на турнире серии Masters в испанском Мадриде, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В игре 1/8 финала Е. Рыбакина встретилась на грунтовом корте с 18-летней чешской теннисисткой Сарой Бейлек (136-й номер WTA). Елена одержала победу в двух сетах с общим счетом 6:1, 6:3. Встреча продлилась один час и 16 минут.

    За время матча казахстанка не исполнила ни одной подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки.

    В следующем матче Рыбакина сыграет против победительницы пары Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Елена Рыбакина Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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