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    Юлия Путинцева проиграла на старте Уимблдона-2026

    Представительница Казахстана Юлия Путинцева потерпела поражение в матче первого круга на турнире Большого шлема в Лондоне Уимблдоне, передает Kazinform.

    Юлия Путинцева
    Фото: Федерация тенниса Казахстана

    Путинцева завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона-2026, уступив в первом круге немецкой теннисистке Татьяне Марии со счетом 4:6, 4:6. Противостояние на травяных кортах Лондона продолжалось час и 42 минуты.

    96-я ракетка мира Татьяна Мария подошла к матчу в отличной форме после успешного выступления в Истборне, тогда как у Путинцевой (84-я в рейтинге WTA) практически отсутствовала игровая практика на газоне в этом сезоне.

    В очной встрече на Уимблдоне немецкая спортсменка выполнила три эйса, допустила всего одну двойную ошибку и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Путинцева ответила  подачей навылет, совершила четыре двойные ошибки и смогла забрать только два гейма на приеме из семи возможностей.

    Несмотря на это поражение, в общей истории противостояний теннисисток Путинцева все еще сохраняет лидерство со счетом 4:2. Благодаря этой победе 38-летняя Татьяна Мария успешно вышла во второй раунд соревнований, где ей предстоит встретиться с американкой Ивой Йович. Юлия Путинцева полностью покидает одиночную сетку турнира Большого шлема.

    Ранее на старте Уимблдона проиграл другой теннисист, представляющий Казахстана, Александр Шевченко. 

    Спорт спортсмены Казахстана Юлия Путинцева Теннис
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор