Юлия Путинцева проиграла на старте Уимблдона-2026

Путинцева завершила выступление в одиночном разряде Уимблдона-2026, уступив в первом круге немецкой теннисистке Татьяне Марии со счетом 4:6, 4:6. Противостояние на травяных кортах Лондона продолжалось час и 42 минуты.

96-я ракетка мира Татьяна Мария подошла к матчу в отличной форме после успешного выступления в Истборне, тогда как у Путинцевой (84-я в рейтинге WTA) практически отсутствовала игровая практика на газоне в этом сезоне.

В очной встрече на Уимблдоне немецкая спортсменка выполнила три эйса, допустила всего одну двойную ошибку и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Путинцева ответила подачей навылет, совершила четыре двойные ошибки и смогла забрать только два гейма на приеме из семи возможностей.

Несмотря на это поражение, в общей истории противостояний теннисисток Путинцева все еще сохраняет лидерство со счетом 4:2. Благодаря этой победе 38-летняя Татьяна Мария успешно вышла во второй раунд соревнований, где ей предстоит встретиться с американкой Ивой Йович. Юлия Путинцева полностью покидает одиночную сетку турнира Большого шлема.

Ранее на старте Уимблдона проиграл другой теннисист, представляющий Казахстана, Александр Шевченко.