Александр Шевченко прокомментировал поражение в первом круге Уимблдона

Казахстанский теннисист Александр Шевченко признал, что не сумел показать свою игру, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Лондоне.

Шевченко, занимающий 99-е место в рейтинге ATP, завершил выступление на Уимблдоне уже в первом круге. Он уступил четвертой ракетке мира канадцу Феликсу Оже-Альяссиму со счетом 3:6, 1:6, 4:6.

Комментируя встречу, казахстанец в эксклюзивном интервью агентству Kazinform признался, что не смог войти в игровой ритм с первых минут.

— Все пошло не по плану с самого начала. Надо отдать ему должное — он невероятно подавал. А я игру вообще не показал, играл очень плохо, учитывая, как играл на тренировках. Но, может быть, он сделал так, чтобы я так играл. Он не дал мне войти в ритм, — сказал Шевченко.

Говоря о главной причине поражения, теннисист отметил, что пока не чувствует себя достаточно уверенно на травяном покрытии. По его словам, наиболее комфортно он ощущает себя на жестком покрытии.

— Главный фактор — то, что я играю на траве не так, как нужно играть. Поэтому это самый главный фактор, — отметил он.

Перед следующими турнирами Шевченко намерен сосредоточиться на работе над подачей и приемом.

— Буду работать над подачей, над приемом, потому что очень сегодня плохо принимал, — сказал спортсмен.

Теннисист также рассказал о проблемах со здоровьем и ближайших планах после завершения выступления на Уимблдоне.

— Ближайшие планы — отдохнуть, залечить колено, потому что очень сложно с таким коленом играть. Бывает, не могу нормально согнуться. Оно то болит, то не болит, постоянно делаю уколы. При худшем сценарии придется сделать операцию и восстанавливаться, — сообщил Шевченко.

По его словам, во время матча колено также давало о себе знать, хотя к этой проблеме он уже привык. Тем не менее, травма серьезно ограничивает его действия на корте.

— Я уже привык к этому, но лимитирован в некоторых вещах. Не могу слева сыграть в открытой стойке. Бывает, на подаче очень сильно «стреляет» колено, из-за этого плохо подаю. Если долго бегаю, то начинает болеть бедро, и все это вместе, когда накапливается, становится хуже, — заключил теннисист.

Несмотря на поражение, Александр Шевченко получит за участие в первом круге Уимблдона призовые в размере 80 тысяч фунтов стерлингов до вычета налогов (около 52 млн тенге).

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