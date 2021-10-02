Юлия Путинцева вышла в финал Astana Open WTA 250
Спортсменки отлично знают друг друга, так как до сегодняшней встречи их турнирные пути пересекались четыре раза. Счет был равный, но две последние игры остались за Путинцевой.
В первом сете, взяв стартовой гейм на подаче оппонентки, казахстанка ушла в отрыв затем уже на своей подаче, но позволила шведке размочить счет в четвертом гейме, а потом уже нарастила преимущество до 5:1. В итоге первая партия уложилась в восемь розыгрышей – 6:2 в пользу Путинцевой.
Во втором сете Юлия продолжила активно играть, раз за разом отправляя мячи глубоко под заднюю линию. В третьем и пятом гейме нашей теннисистке удалось реализовать брейк и уйти в отрыв со счетом 5:1. После этого казахстанка позволила шведке размочить счет и в следующем розыгрыше отдала свою подачу, но в 9-м гейме оформила себе путевку в финал домашнего турнира. Матч, который продолжался 1 час и 43 минуты, завершился со счетом 6:2, 6:4.
В субботу в решающей битве за титул нашей теннисистке будет противостоять 89-я ракетка мира, бельгийка Алисон ван Уйтванк, обыгравшая румынку Жаклин Кристиан, занимающую 126-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 6:3. Примечательно, что для бельгийки финал в Нур-Султане также будет пятым в карьере в WTA туре.