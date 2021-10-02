Юлия Путинцева вышла в финал Astana Open WTA 250

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева обыграла в полуфинале одиночного разряда турнира серии WTA 250 в Нур-Султане шведку Ребекку Петерсон в двух сетах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ФТК.

Спортсменки отлично знают друг друга, так как до сегодняшней встречи их турнирные пути пересекались четыре раза. Счет был равный, но две последние игры остались за Путинцевой.

В первом сете, взяв стартовой гейм на подаче оппонентки, казахстанка ушла в отрыв затем уже на своей подаче, но позволила шведке размочить счет в четвертом гейме, а потом уже нарастила преимущество до 5:1. В итоге первая партия уложилась в восемь розыгрышей – 6:2 в пользу Путинцевой.

Во втором сете Юлия продолжила активно играть, раз за разом отправляя мячи глубоко под заднюю линию. В третьем и пятом гейме нашей теннисистке удалось реализовать брейк и уйти в отрыв со счетом 5:1. После этого казахстанка позволила шведке размочить счет и в следующем розыгрыше отдала свою подачу, но в 9-м гейме оформила себе путевку в финал домашнего турнира. Матч, который продолжался 1 час и 43 минуты, завершился со счетом 6:2, 6:4.

В субботу в решающей битве за титул нашей теннисистке будет противостоять 89-я ракетка мира, бельгийка Алисон ван Уйтванк, обыгравшая румынку Жаклин Кристиан, занимающую 126-ю строчку рейтинга WTA, со счётом 6:3, 6:3. Примечательно, что для бельгийки финал в Нур-Султане также будет пятым в карьере в WTA туре.