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Юлия Путинцева успешно стартовала на турнире в Дубае
12 Февраля 2022 20:37
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Дубае на турнире серии WTA 250 казахстанская теннисистка Юлия Путинцева пробилась во второй круг квалификации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
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Казахстанка встретилась с представительницей Китая Чжан Шуай и в матче, который продлился один час и 13 минут одержала победу. Путинцева выиграла игру в двух сетах со счетом 6:1 и 6:3, реализовав пять брейк-пойнтов.
В следующем круге соперницей казахстанской спортсменки будет теннисистка из Польши Магдалена Фреш.
Стоит напомнить, что в последнем обновлении рейтинга WTA Путинцева оказалась на 41 строчке вслед за Еленой Рыбакиной, которая расположилась на 12 позиции.
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