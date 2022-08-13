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Юлия Путинцева проиграла два матча подряд на турнире в Торонто
13 Августа 2022 10:03

Юлия Путинцева проиграла два матча подряд на турнире в Торонто

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева и американка София Кенин в четвертьфинале парного турнира в Торонто уступили Мэдисон Киз (США) и Сане Мирзе (Индия), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Встреча продлилась 1 час 23 минуты и завершилась со счетом 7:5, 3:6, 6:10. Путинцева и Кенин сделали два эйса и реализовали пять брейк-пойнтов из восьми. Об этом сообщил Sport-express.ru .

В полуфинале Киз и Мирза встретятся с американками Кори Гауфф и Джессикой Пегулой.

Перед этим Юлия Путинцева завершила выступление и в одиночном разряде, уступив Джессике Пегуле из США в четвертьфинале — 3:6, 3:6. По ходу турнира казахстанка победила канадскую теннисистку Катерину Себову (299-е место рейтинга WTA), испанку Паулу Бадосу (3)и американку Алисон Риск (35).

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