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    13:40, 01 Март 2021 | GMT +6

    Юлия Ковалевская: День благодарности – это светлый символ согласия всех национальностей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - День благодарности – это светлый символ согласия всех национальностей. Такое мнение высказала народный депутат Украины V и VI созывов Юлия Ковалевская, передает МИА «Казинформ».

    «День благодарности – это светлый символ согласия всех национальностей, представители которых в разные годы жили и живут на земле Казахстана. В трудные годы казахский народ оказал приют миллионам людей, оказавшихся здесь вследствие драматических событий ХХ века. Именно в то время были заложены основы взаимоуважения и дружелюбия, умения находить общий язык, которыми характеризуются межэтнические отношения в Казахстане и сегодня.

    Нынешняя непростая ситуация в глобальном масштабе как никогда ранее актуализирует успешный опыт Казахстана по недопущению противостояния на национальной почве, сохранению мира на земле, где бок о бок живут люди, говорящие на разных языках, исповедующие различные религии, придерживающиеся своих традиций.

    Мне очень приятно, что более 10 лет моей жизни связано с гостеприимной казахской землёй. Здесь я росла и училась. В вашей стране у меня осталось множество близких друзей. И я уверена, что именно взвешенная политика компромисса и толерантности, примеры которой всему миру даёт Казахстан, являются ориентирами на пути к преодолению новых вызовов и угроз, стоящих перед человечеством», - резюмировала Юлия Ковалевская.

    Напомним, 1 марта в Казахстане отмечается День благодарности. Праздник, приуроченный ко дню образования Ассамблеи народа Казахстана, учрежден по инициативе Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Елбасы в своем выступлении на 22-ой сессии АНК в апреле 2015 года предложил отмечать День благодарности.


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    Ассамблея народа Казахстана АНК Общество Дата
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