Юлия Галышева не смогла выйти в суперфинал могула на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская могулистка Юлия Галышева не смогла выйти в суперфинал могула на Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В первом финале Юлия Галышева показала результат 74,97 балла и с 6 места вышла во второй финал, в котором выступали 12 спортсменок. Из второго в третий – суперфинал - казахстанской фристайлистке не удалось отобраться. Она набрала 49,74 балла, заняв 11 место.

Ранее казахстанские спортсменки Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур не прошли квалификацию и не смогли выйти в первый финал соревнований в могуле на Олимпиаде в Пекине.

За «золото» суперфинала женского могула на Олимпиаде в Пекине поборются фавориты этой дисциплины: французская фристайлистка Перрин Лаффон (олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018), японская и австралийская спортсменки Анри Кавамура и Джакара Энтони.