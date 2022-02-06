Юлия Галышева не смогла выйти в суперфинал могула на Олимпиаде в Пекине
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская могулистка Юлия Галышева не смогла выйти в суперфинал могула на Олимпиаде в Пекине, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В первом финале Юлия Галышева показала результат 74,97 балла и с 6 места вышла во второй финал, в котором выступали 12 спортсменок. Из второго в третий – суперфинал - казахстанской фристайлистке не удалось отобраться. Она набрала 49,74 балла, заняв 11 место.
Ранее казахстанские спортсменки Анастасия Городко, Аяулым Амренова и Олеся Граур не прошли квалификацию и не смогли выйти в первый финал соревнований в могуле на Олимпиаде в Пекине.
За «золото» суперфинала женского могула на Олимпиаде в Пекине поборются фавориты этой дисциплины: французская фристайлистка Перрин Лаффон (олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018), японская и австралийская спортсменки Анри Кавамура и Джакара Энтони.
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