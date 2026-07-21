Юдит Полгар отказалась баллотироваться в президенты Венгрии

Самая успешная шахматистка в истории Юдит Полгар отказалась от предложения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Венгрии, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

По ее словам, она не готова взять на себя ответственность за объединение нации.

О своем решении Полгар сообщила на странице в Facebook после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил ей стать кандидатом на высший государственный пост.

— Считаю инициативу выдвинуть меня на пост президента республики величайшей честью в своей жизни, я чрезвычайно благодарна за это, — написала Полгар.

После публикации заявления лидер венгерского правительства поблагодарил шахматистку за ее вклад в развитие страны и выразил надежду, что она продолжит служить Венгрии в другой роли.

Предложение о выдвижении Полгар поддержала парламентская фракция партии «Тиса». При этом часть общественности обратила внимание, что инициатива была озвучена без предварительного широкого общественного обсуждения.

Напомним, с 20 июля полномочия президента Тамаша Шуйока прекращены. До избрания нового главы государства обязанности президента исполняет председатель парламента Агнеш Форстхоффер. Согласно законодательству, парламент должен избрать нового президента в течение 30 дней.

Ранее представители партии «Тиса» заявляли, что выступают за введение прямых президентских выборов. В связи с этим не исключается, что следующий глава государства может занять пост на переходный период — до принятия новой конституции Венгрии.