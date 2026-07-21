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    Юдит Полгар отказалась баллотироваться в президенты Венгрии

    Самая успешная шахматистка в истории Юдит Полгар отказалась от предложения выдвинуть свою кандидатуру на пост президента Венгрии, передает Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Юдит Полгар отказалась баллотироваться в президенты Венгрии
    Фото: facebook_JuditPolgarChess

    По ее словам, она не готова взять на себя ответственность за объединение нации.

    О своем решении Полгар сообщила на странице в Facebook после того, как премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр предложил ей стать кандидатом на высший государственный пост.

    — Считаю инициативу выдвинуть меня на пост президента республики величайшей честью в своей жизни, я чрезвычайно благодарна за это, — написала Полгар.

    После публикации заявления лидер венгерского правительства поблагодарил шахматистку за ее вклад в развитие страны и выразил надежду, что она продолжит служить Венгрии в другой роли.

    Предложение о выдвижении Полгар поддержала парламентская фракция партии «Тиса». При этом часть общественности обратила внимание, что инициатива была озвучена без предварительного широкого общественного обсуждения.

    Напомним, с 20 июля полномочия президента Тамаша Шуйока прекращены. До избрания нового главы государства обязанности президента исполняет председатель парламента Агнеш Форстхоффер. Согласно законодательству, парламент должен избрать нового президента в течение 30 дней.

    Ранее представители партии «Тиса» заявляли, что выступают за введение прямых президентских выборов. В связи с этим не исключается, что следующий глава государства может занять пост на переходный период — до принятия новой конституции Венгрии.

    Венгрия Мировые новости
    Жанар Альжанова
    Жанар Альжанова
    Автор