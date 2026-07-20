Петер Мадьяр предложил кандидатуру шахматистки Юдит Полгар на пост президента Венгрии

По его словам, Венгрии необходимы единство, мир и глава государства, которым мог бы гордиться каждый венгр.

— Пост президента республики — это не профессия и не рабочее место, а высшая форма служения государству. Задача президента — служить и представлять интересы всего народа, — написал Мадьяр на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что намерен встретиться с Юдит Полгар и предложить ей занять пост президента до принятия новой Конституции страны.

Юдит Полгар считается одной из самых титулованных шахматисток мира. На протяжении 26 лет она возглавляла мировой женский рейтинг, является международным гроссмейстером и пятикратной победительницей Шахматной олимпиады. По словам Петера Мадьяра, признание Полгар основано на ее профессиональных достижениях, а не на политических связях.

Напомним, президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал поправку к Конституции, принятую парламентом по инициативе правящей партии премьер-министра Петера Мадьяра «Тиса», которая положит конец его пребыванию во главе государства.