Юбилейные награды к 25-летию образования маслихатов РК вручили в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в областном центре состоялась очередная 44-ая сессия Туркестанского областного маслихата 6-го созыва. В работе сессии приняли участие аким области Умирзак Шукеев, председатель областной избирательной комиссии, руководители государственных органов, акимы районов и городов, секретари маслихатов, а также представители средств массовой информации, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облакима.

Открывая заседание, аким области поздравил всех с наступающим праздником - Днем независимости - и 25-летием образования маслихатов РК.

«Для нас сегодня исторический день. Мы собрались в новом здании. Более 1 года назад была образована Туркестанская область, а областным центром стал город Туркестан. За это время была проделана большая работа, и вы сами стали свидетелями этих перемен. Безусловно, вы внесли огромный вклад в развитие региона, поздравляю вас с праздником», – сказал У. Шукеев.





Кроме того, в ходе сессии главе региона вручили юбилейную медаль, приуроченную к 25-летию образования маслихатов РК, а также книгу «Түркістан облыстық мәслихаты: тарих белестері және жарқын жеңістер».

Наряду с этим, за вклад в развитие региона и повышение политической активности области, Умирзак Шукеев наградил юбилейной медалью ряд депутатов областного, районного, городского маслихатов, председателей общественных организаций и руководителей госучреждений. Также участникам заседания были вручены благодарственные письма и книги, изданные в честь 25-летия образования маслихатов РК.





Вместе с тем на повестке дня сессии под председательством Серикбая Ибадуллаева было рассмотрено около 20 вопросов. В частности, уточнены объемы областного бюджета и трансфертов общего характера на 2019-2022 годы. Помимо этого, был определен перечень социально значимых сообщений, утвержден состав антикризисного штаба. Более того, депутаты обсудили вопросы занятости населения Туркестанской области, утвердили состав Экспертного совета по реализации программы «Рухани жаңғыру». В то же время были рассмотрены вопросы о наименовании и переименовании улиц и микрорайонов городов Кентау, Туркестана, обсужден план работы областного маслихата на 2020 год.

По итогам рассмотрения повестки дня народные избранники приняли соответствующие решения. Председателем очередной сессии Туркестанского областного маслихата 6-го созыва избран Мурат Мейрманов.



