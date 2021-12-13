Юбилейные медали вручили членам Общественного совета Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поздравил членов Общественного совета города с наступающим Днем Независимости и провел церемонию награждения юбилейными медалями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В приветственном слове заместитель акима отметил, что День Независимости является священным праздником для всех казахстанцев.

«От имени акима Алматы Бакытжана Сагинтаева выражаю благодарность за совместную работу и вклад по решению социально значимых вопросов жизнедеятельности города. Уверен, мы и дальше продолжим конструктивно сотрудничать на благо горожан», - подчеркнул Ержан Бабакумаров, отдельно отметив работу председателя Совета Рахмана Алшанова.

Е. Бабакумаров наградил членов Общественного совета за значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие Республики Казахстан и города Алматы юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».

Среди награжденных – советник министра культуры и спорта РК Ержан Абдрахманов, генеральный директор Ассоциации пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана «КазРЕНА» Борис Джапаров, председатель ПК «Қуаныш мекені» Толеутай Жаббаров, гендиректор ТОО «Компания «Таймас LTD» Гульжан Калдабаева, гендиректор ТОО «Гулден Сауда» Майра Сагымбекова, советник акима Алмалинского района Кусман Шалабаев, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов, председатель первичной организации Совета ветеранов УАП ДВД Алматы Айгуль Шопшекбаева.