+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -16 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Юбилейные медали вручили членам Общественного совета Алматы

13 Декабря 2021 19:51
Поделиться:
Юбилейные медали вручили членам Общественного совета Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров поздравил членов Общественного совета города с наступающим Днем Независимости и провел церемонию награждения юбилейными медалями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Книгу «Казахстан. 30 лет Независимости» презентовали в Нур-Султане Торжественное собрание по случаю Дня Независимости прошло в Сенате 30-летие Независимости Казахстана было тожественно отмечено в Тегеране

В приветственном слове заместитель акима отметил, что День Независимости является священным праздником для всех казахстанцев.

«От имени акима Алматы Бакытжана Сагинтаева выражаю благодарность за совместную работу и вклад по решению социально значимых вопросов жизнедеятельности города. Уверен, мы и дальше продолжим конструктивно сотрудничать на благо горожан», - подчеркнул Ержан Бабакумаров, отдельно отметив работу председателя Совета Рахмана Алшанова.

Е. Бабакумаров наградил членов Общественного совета за значительный вклад в становление государственности, укрепление суверенитета и социально-экономическое развитие Республики Казахстан и города Алматы юбилейными медалями «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 30 жыл».

Среди награжденных – советник министра культуры и спорта РК Ержан Абдрахманов, генеральный директор Ассоциации пользователей научно-образовательной компьютерной сети Казахстана «КазРЕНА» Борис Джапаров, председатель ПК «Қуаныш мекені» Толеутай Жаббаров, гендиректор ТОО «Компания «Таймас LTD» Гульжан Калдабаева, гендиректор ТОО «Гулден Сауда» Майра Сагымбекова, советник акима Алмалинского района Кусман Шалабаев, член Национального совета общественного доверия при Президенте РК Марат Шибутов, председатель первичной организации Совета ветеранов УАП ДВД Алматы Айгуль Шопшекбаева.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Общество   #30 лет Независимости  
Поделиться:

Автор:

Еламан Турысбеков

Новости по теме
Шлем Богенбай батыра передали Военно-историческому музею в Нур-Султане
Книгу «Казахстан. 30 лет Независимости» презентовали в Нур-Султане
Торжественное собрание по случаю Дня Независимости прошло в Сенате
30-летие Независимости Казахстана было тожественно отмечено в Тегеране
Популярное
1 Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
2 Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
3 Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
4 В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
5 Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
6 491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Читайте также
30-летие Независимости Казахстана было тожественно отмечено в Тегеране
Церемонию вручения госнаград и премий с участием Президента РК покажут в эфире телеканалов
Трем казахстанцам присвоили звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
Нурлан Нигматулин к 30-летию Независимости вручил госнаграды мажилисменам
Елбасы принял участие в церемонии вручения госнаград по случаю Дня Независимости
В Нур-Султане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Метель, туман и гололед ожидаются 13 декабря в Казахстане
491 человек заболел коронавирусом в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив