Юбилейная встреча глав государств участников ОДКБ состоится в середине мая в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств – участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.