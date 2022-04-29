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Юбилейная встреча глав государств участников ОДКБ состоится в середине мая в Москве

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
29 Апреля 2022, 15:30
Юбилейная встреча глав государств участников ОДКБ состоится в середине мая в Москве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с Президентом России Владимиром Путиным. Главы государств предметно обсудили текущее состояние развития казахстанско-российского сотрудничества в торгово-экономической сфере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Лидеры государств решили поручить правительствам двух стран сфокусироваться на решении вопросов, требующих оперативного решения.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Владимира Путина за приглашение принять участие в юбилейной встрече глав государств – участников Договора о коллективной безопасности в середине мая в Москве.


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