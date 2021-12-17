Юбилей казахстанской независимости отметили в Сараево и Загребе

САРАЕВО. КАЗИНФОРМ - 14-15 декабря т.г. в г.Сараево состоялись мероприятия, посвященные 30-летию государственной независимости Казахстана, организованные Посольством при участии почетного консульства РК в Боснии и Герцеговине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Посол РК Толежан Барлыбаев посетил Детскую библиотеку г.Сараево и передал в дар юным читателям специально изданные ко Дню независимости книги казахских сказок «Алдар-Косе», переведенные на боснийский язык. На церемонии передачи книг дипломат выразил надежду, что казахские сказки представят познавательный интерес для боснийских детей.

На встрече с мэром г.Сараево Биньяминой Карич и главой столичного муниципалитета «Старый город» Ибрагимом Хаджибайричем посол рассказал о достижениях независимости РК. Подчеркнуто, что символом прогресса Казахстана стала его молодая столица - г.Нур-Султан. Отмечена важность подписанного в 2019 году между мэрами двух столиц Меморандума о сотрудничестве. Мэру столицы БиГ вручены книги Н.А.Назарбаева «Эра Независимости», сборник сочинений Абая и монография об Аль-Фараби.

В ходе переговоров с заместителем министра иностранных дел БиГ Ахмедом Халиловичем боснийская сторона выразила сердечные поздравления казахстанцам по случаю юбилея независимости. А.Халилович высоко оценил успехи Казахстана в государственном строительстве, создании рыночной экономики, общественной модернизации и внешнеполитической сфере. Особо отмечена важность учреждения Ассамблеи народа Казахстана, сыгравшей ключевую роль в укреплении межнационального согласия в РК.

В рамках визита посол также ознакомился с деятельностью предприятия «APTHA Corporation» по производству мебели, возложил венок к бюсту Абая Құнанбайұлы в Сараево, дал интервью агентству «Klix» и принял участие в приеме по случаю Дня независимости РК. 16 декабря т.г. в столице Хорватии г.Загребе была организована культурная презентация Посольства РК в честь юбилея независимости с участием общественно-политических и деловых кругов, деятелей науки, образования и культуры Хорватии, дипломатов и журналистов.

В рамках мероприятия состоялись концерт струнного квартета солистов Национальной оперы РХ, фотогалерея «30 лет независимости Казахстана», показ видеофильма о туристическом потенциале Великой Степи, презентация сборника казахских сказок «Алдар Косе», а также дипломатический прием.

Открывая мероприятие, Т.Барлыбаев осветил основные вехи становления и укрепления независимости, а также итоги масштабных государственных преобразований, заложенных Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Дипломат резюмировал, что главными итогами 30-летия независимости Казахстана являются мир, стабильность и устойчивое экономическое развитие, обеспечившие социальный прогресс и рост численности казахстанцев, впервые превысившей 19 миллионов человек.

Подчеркнуто, что проводимый руководством РК современный курс политических и социально-экономических реформ является залогом устойчивого развития и фундаментом будущего Казахстана.