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Юбилей чечено-ингушского объединения отметили в Акмолинской области

23 Сентября 2019 19:07
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Юбилей чечено-ингушского объединения отметили в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В рамках декады языков народа Казахстана в Кокшетау прошло мероприятие, посвященное 30-летию образования общественного объединения «Акмолинское областное чечено-ингушское общество «Вайнах», организованный Акмолинской ассамблеей народа Казахстана, передает МИА «Казинформ».

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Представленные участникам и гостям мероприятия стилизованные творческие площадки, щедрые угощения, выставка изделий hand-made, мастер-класс по написанию национального орнамента, зажигательные концертные номера городских и районных чечено-ингушских центров, а также юных артистов, прибывших из столицы нашей страны, теплые слова поздравления от руководства области и старейшин, вовлекли в круговорот радостных событий всех участников действа, надолго оставив незабываемые впечатления.


Всех участников областного фестиваля тепло приветствовала заместитель акима области Айна Мусралимова, пожелав всем здоровья, добра, благополучия, мудрости и огромной энергии для воплощения задач, направленных на благо и процветание нашей Родины — Республики Казахстан. «Акмолинская область — уникальный край со своей богатой историей и многообразием этносов, которые за долгое время смогли найти общий язык, заложить основу дружбы и взаимопонимания», - отметила Айна Мусралимова.

В мероприятии принял участие депутат Мажилиса Парламента РК, председатель Ассоциации чеченцев и ингушей «Вайнах» РК Ахмед Мурадов, который подчеркнул значимость развития языков народа Казахстана: «Обеспечена государственная поддержка для того, чтобы мы изучали свои языки, а также казахский язык как государственный, который в дальнейшем должен стать родным языком для всех этносов нашей страны».

Почетный гость из столицы, заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Юсуп Келигов подчеркнул, что он, простой сельский парень, добился успеха в этой жизни благодаря тому, что политика нашего многонационального государства направлена на то, чтобы у каждого гражданина Республики Казахстан были равные возможности для личностного роста и развития в профессиональной сфере.

На этнографических творческих площадках были показаны национальные обычаи, традиции, культура чеченцев и ингушей. Экспозиция предметов быта в «Музее семейных реликвий» представила предметы старинного быта.

Фестиваль украсили концертные номера танцевальных ансамблей и вокальные композиции. Зрителей радовали творческие коллективы из Атбасара, Кокшетау, Буландынского, Сандыктауского районов.

В двух огромных юртах гостеприимно принимали гостей, угощая их блюдами национальной кухни.


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Ключевые слова: Акмолинская область, АНК,
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