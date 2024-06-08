Йеменские хуситы захватили 15 сотрудников ООН и других организаций

Силы безопасности хуситов задержали по меньшей мере 15 йеменских сотрудников международных организаций, включая ООН, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Reuters.

Как сообщает издание со ссылкой на трех представителей международно признанного правительства Йемена, в ходе серии рейдов в четверг вооруженные офицеры разведки хуситов задержали 9 сотрудников ООН, трех сотрудников финансируемой США организации «Национальный демократический институт» (NDI) и трех сотрудников местной правозащитной группы.

Офицеры разведки группировки хуситов, контролирующей столицу Сану и значительную часть севера страны, совершили рейды в дома и офисы этих людей, конфисковав телефоны и компьютеры.

Задержанные сотрудники ООН работают в Управлении по правам человека и Управлении по гуманитарным вопросам, заявили представители международно признанного правительства, которое контролирует в основном южные районы Йемена.

Associated Press сообщает о задержаниях сотрудников агентства ООН по правам человека, его программы развития, Всемирной продовольственной программы, один сотрудник офиса специального посланника ООН, а также супруга одного из задержанных.

Йеменская организация по правам человека «Майюн» идентифицировала удерживаемых сотрудников ООН, а также назвала другие организации, сотрудники которых были задержаны хуситами в четырех провинциях страны — Амран, Ходейда, Саада и Саана.

— Мы самым решительным образом осуждаем эту опасную эскалацию, которая представляет собой нарушение привилегий и иммунитетов сотрудников Организации Объединенных Наций, предоставленных им в соответствии с международным правом, и считаем ее репрессивной, тоталитарной практикой шантажа с целью получения политических и экономических выгод. — сообщается в заявлении «Майюн».

Активисты, юристы и другие лица также обратились к хуситам с открытым онлайн-письмом, в котором призвали их немедленно освободить задержанных.

Неясно, что именно стало причиной задержаний. Associated Press связывает произошедшее с тем, что хуситы столкнулись с проблемами, связанными с наличием достаточного количества валюты для поддержки экономики в районах, которые они контролируют.

Хуситы, пользующиеся поддержкой Ирана, в последние полгода совершили нападения на морские суда в Красном море в знак поддержки палестинцев из сектора Газа.

Хуситы — члены вооруженной повстанческой группировки «Ансар Аллах» — сейчас контролируют большую часть Йемена, включая столицу Сану, а также некоторые северные и западные части страны. Мы ранее писали, кто такие хуситы.

Ранее хуситы задержали еще четырех сотрудников ООН — двоих в 2021 году и еще двоих в 2023 году, которые до сих пор удерживаются группой ополченцев. В 2023 году агентство ООН по правам человека назвало эти задержания «глубоко тревожной ситуацией, поскольку она демонстрирует полное игнорирование верховенства закона».