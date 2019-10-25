«YDD Corporation» с начала запуска произвел более 5 тысяч тонн готовой продукции
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «YDD Corporation» с начала запуска произвел более 5 тысяч тонн готовой продукции, передает МИА «Казинформ».
Основной выпускаемой продукцией предприятия является высококачественный, высокомарочный ферросилиций (FeSi75), который применяется при производстве и легировании стали, сплавов чугуна, улучшения механической и коррозийной стойкости металлов.
Строительство завода осуществлено при финансовом участии БРК. Целевое направление заемных средств – строительно-монтажные работы, включая строительство зданий и сооружений, а также закуп, поставка и монтаж оборудования.
«Завод действительно уникальный - и по темпам строительства (его построили за 1 год и 11 месяцев), и по технологической составляющей. Окупаемость проекта высокая, как и проработанность с разных точек зрения: маркетинговой, производственной кадровой, институциональной. Он полностью соответствует программе индустриально-инновационного развития. Завод будет выпускать 180 тысяч тонн продукции в год, средняя цена на которую при самом консервативном сценарии - на уровне $1000 (за тонну)», - говорит председатель правления БРК Абай Саркулов.
Очень важным фактором является то, что доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%.
Проектная мощность первого этапа составляет 180 тыс. тонн высококачественной продукции в год, а при реализации второго этапа, мощность завода возрастет до 240 тыс. тонн продукции в год, что позволит создать порядка 550 новых рабочих мест.
- «Алматыметроқұрылыс» не намерено приостанавливать строительство двух станций метро
- Финансирование ремонта дорог в Каркаралинском районе увеличат в 3,5 раза
- Четыре новых дома сдадут в следующем году в Каркаралинске
- Около 15 млрд тенге вложат инвесторы в строительство двух школ и детсада в столице
- Пятиэтажный торговый центр построят на месте ЦУМа в столице
- Первые 18-этажные жилые дома строят в Петропавловске
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана