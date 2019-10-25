«YDD Corporation» с начала запуска произвел более 5 тысяч тонн готовой продукции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - «YDD Corporation» с начала запуска произвел более 5 тысяч тонн готовой продукции, передает МИА «Казинформ».

Основной выпускаемой продукцией предприятия является высококачественный, высокомарочный ферросилиций (FeSi75), который применяется при производстве и легировании стали, сплавов чугуна, улучшения механической и коррозийной стойкости металлов.

Строительство завода осуществлено при финансовом участии БРК. Целевое направление заемных средств – строительно-монтажные работы, включая строительство зданий и сооружений, а также закуп, поставка и монтаж оборудования.

«Завод действительно уникальный - и по темпам строительства (его построили за 1 год и 11 месяцев), и по технологической составляющей. Окупаемость проекта высокая, как и проработанность с разных точек зрения: маркетинговой, производственной кадровой, институциональной. Он полностью соответствует программе индустриально-инновационного развития. Завод будет выпускать 180 тысяч тонн продукции в год, средняя цена на которую при самом консервативном сценарии - на уровне $1000 (за тонну)», - говорит председатель правления БРК Абай Саркулов.

Очень важным фактором является то, что доля казахстанского содержания при производстве готовой продукции составит более 94%.

Проектная мощность первого этапа составляет 180 тыс. тонн высококачественной продукции в год, а при реализации второго этапа, мощность завода возрастет до 240 тыс. тонн продукции в год, что позволит создать порядка 550 новых рабочих мест.







