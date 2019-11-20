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Язык жестов осваивают полицейские СКО

20 Ноября 2019 18:21
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Язык жестов осваивают полицейские СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области 10 сотрудников полиции прошли курсы по изучению языка жестов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По информации департамента полиции, сотрудники миграционной службы, лицензионно-разрешительной системы, следствия в течение месяца осваивали основные жесты, необходимые для общения в сфере госуслуг.

«Я офицер полиции. В любой момент должен выслушать человека, нуждающегося в помощи, принять меры для защиты и реализации его конституционных прав. Теперь при необходимости я смогу объясниться со слабослышащим человеком и помочь ему», - поделился старший инспектор отделения по контролю за оборотом оружия Алишер Жармагамбетов.

Полицейские интересовались у специалистов, как понять, когда человек с ограниченными возможностями сообщает о мошенничестве, краже, о том, что кому-то нужна помощь.

«Навыки жестовой речи важны и для сотрудников оперативных подразделений. Вызов сурдопереводчика при проведении следственных действий может отнять время, необходимое для оперативных мероприятий. В целом, обучение различным формам коммуникации способствует сближению государства и общества, повышает эффективность государственной службы», - добавили в пресс-службе.



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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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Автор:

Олеся Жуковень

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