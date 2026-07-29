Где в Казахстане самые дорогие и самые дешевые яйца — обзор по регионам

За год яйца первой категории в Казахстане подорожали в среднем на 13,8%, однако рост цен оказался крайне неравномерным. Самый дорогой десяток продается в Алматы, а самый доступный — в Кызылорде, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Ranking.kz .

Самые дорогие яйца первой категории среди крупных городов Казахстана продаются в Алматы, где десяток в среднем стоит 689 теңге. Самые низкие цены зафиксированы в Кызылорде — 464 теңге за десяток. Разница между максимальной и минимальной стоимостью достигла 225 теңге, или почти 49%.

Инфографика: Ranking.kz

По данным аналитиков, по состоянию на 22 июля средняя стоимость десятка яиц первой категории в обследованных городах страны составляла 564 теңге.

В тройку городов с самыми высокими ценами также вошли Талдыкорган (663 теңге) и Конаев (648 теңге). Выше среднереспубликанского уровня яйца также стоили в Жезказгане (597 теңге) и Астане (566 теңге).

Самыми доступными яйца оказались в Кызылорде (464 теңге за десяток). Далее следуют Уральск (471 теңге), Актобе (484 теңге), Атырау (488 теңге) и Тараз (499 теңге).

Инфографика: Ranking.kz

В годовом выражении яйца первой категории подорожали в среднем на 13,8%, что значительно превышает общий рост цен на социально значимые продовольственные товары, составивший 2,5%.

Наиболее заметный рост цен зафиксирован в Талдыкоргане — на 27,9%. Далее следуют Атырау (23,5%), Семей (23,4%), Костанай (21,7%), Петропавловск (21,7%) и Усть-Каменогорск (21,2%).

В число городов, где рост цен оказался выше среднего, также вошли Туркестан (19%), Жезказган (18,9%), Алматы (18,6%), Павлодар (16,7%), Конаев (14,6%) и Уральск (14,2%).

Инфографика: Ranking.kz

Наиболее сдержанная динамика наблюдалась в Астане, где за год яйца подорожали на 2,9%. Невысокий рост цен также отмечен в Шымкенте (4,3%), Кызылорде (4,8%), Таразе и Караганде (по 8,1%), Актобе (11,8%), Кокшетау (12,4%) и Актау (13,7%).

По итогам 2025 года среднее потребление яиц в Казахстане составило 212 штук на человека, что на 2,9% больше, чем годом ранее. Наиболее высокий показатель зафиксирован в Карагандинской области — 320 яиц на человека в год, самый низкий — в Мангистауской области, где в среднем потребляют 144 яйца в год.

Ранее сообщалось, что огурцы, картофель, капуста и ряд других социально значимых продуктов стали дешевле в Казахстане.