Ряд продуктов подешевел на этой неделе в Казахстане

Огурцы, картофель, капуста и ряд других социально значимых продуктов стали дешевле в Казахстане. При этом цены на молочную продукцию, муку, хлеб и мясо кур за неделю практически не изменились, передает агентство Kazinform со ссылкой на Бюро национальной статистики.

По состоянию на 22 июля 2026 года в Казахстане за отчетную неделю снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров.

Наиболее заметно подешевели огурцы — на 4,3%. Также зафиксировано снижение цен на капусту (-1,5%), картофель (-1,4%), помидоры (-0,8%), яблоки (-0,7%), куры, лук репчатый (по -0,4%), творог (-0,3%), рис, крупу гречневую, сыр (твердый, полутвердый), соль (по -0,1%).

В то же время цены на молоко (пастеризованное, ультрапастеризованное и стерилизованное жирностью от 2,2% до 6%), сметану, сливочное масло, муку, пшеничный хлеб первого сорта и мясо кур за неделю не изменились.

В региональном разрезе снижение общего уровня цен на социально значимые продовольственные товары отмечено в Конаеве, Усть-Каменогорске и Талдыкоргане (по -0,4%), Актобе (-0,2%), Алматы, Актау, Атырау, Костанае, Кызылорде, Уральске и Туркестане (по -0,1%). В Астане, Жезказгане, Караганде, Петропавловске, Семее и Таразе цены сохранились на уровне предыдущей недели.

Средняя цена на огурцы по стране составила 502 тенге за килограмм, при этом самая низкая стоимость зафиксирована в Таразе — 339 тенге.

Среднереспубликанская цена на шлифованный рис сложилась на уровне 533 тенге за килограмм, наиболее доступные цены отмечены в Кызылорде (456 тенге) и Актау (472 тенге).

Средняя цена картофеля составила 283 тенге за килограмм, минимальная — в Туркестане, где килограмм реализовывался в среднем по 218 тенге.

Средняя стоимость десятка яиц первой категории по республике составила 564 тенге. Самые низкие цены зарегистрированы в Кызылорде — 464 тенге и Уральске — 471 тенге.

Из мясной продукции средняя цена говядины с костями по стране составила 3 775 тенге за килограмм, мяса кур — 1 758 тенге за килограмм.

Ранее сообщалось, что Правительство Казахстана усиливает меры по стабилизации цен на социально значимые продукты.