Яйца каракурта вновь обнаружили в Баянауле

Сотрудники научного отдела Баянаульского национального парка обнаружили яйца каракурта на каменистых участках северо-восточного побережья озера Торайгыр. Это означает, что в летний сезон существует вероятность повторного появления опасного паука, передает корреспондент агентства Kazinform.

Яйца каракурта были найдены на территории Баянаульского государственного национального природного парка и Торайгырского сельского округа, в 6-м квартале Жасыбайского лесничества.

— Опасные пауки распространились примерно на площади 2-3 гектара на северном каменистом берегу озера Торайгыр. Пока наши сотрудники не обнаружили взрослых самок каракурта. Зимой пауки прячутся в расщелинах камней, а с наступлением тепла выходят на поверхность. Яйца начинают вылупляться при повышении температуры воздуха. Поскольку территория относится к особо охраняемым природным зонам, применение химической обработки здесь запрещено. Поэтому яйца будут собраны вручную, помещены в специальные емкости и уничтожены путем сжигания. Работы по их ликвидации начнутся в ближайшие дни, — рассказал научный сотрудник отдела науки и мониторинга национального парка Мурат Жасулан.

Каракурт обнаруживается на территории национального парка уже четвертый год подряд. В 2024 году туристические зоны Баянаула столкнулись с массовым распространением этих пауков.

В августе того же года из-за нашествия каракуртов в Баянауле был объявлен режим чрезвычайной ситуации природного характера.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2025 году каракурты распространились на территории озера Торайгыр примерно на 30 гектаров.