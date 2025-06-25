Из-за каракуртов на берегу озера Торайгыр запретили устанавливать палатки

Недавно специалисты научного и мониторингового отдела парка совместно с государственными инспекторами участка Жасыбай провели мероприятие по ликвидации каракуртов на каменистом побережье озера Торайгыр, в 6-м квартале.

— В ходе мероприятия было обнаружено и уничтожено 93 особи каракурта. Из них 26 — самцы, остальные — самки. Пока не зафиксировано откладывание яиц. Ареал их распространения не увеличился. Как и ранее, они обитают только на территории площадью 30 гектаров, где ранее уже выявлялись. Сейчас в районе идут дожди. Когда потеплеет, мы планируем обследовать и другие участки, в том числе каменистые места рядом с «Сәкен жары», — сообщил научный сотрудник национального парка Мурат Жасулан.

Представители парка предупреждают, что на северном побережье озера Торайгыр запрещено устанавливать туристические палатки. Проводится разъяснительная работа среди местных жителей и отдыхающих, чтобы не допустить распространения опасных насекомых.

Каракурт — ядовитое членистоногое, относящееся к семейству паукообразных. Его глаза видят одинаково хорошо и днём, и ночью. Самка каракурта устраивает гнездо в земле, оплетает его паутиной и охотится на других насекомых.