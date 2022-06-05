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Явка участников референдума на 18:00 составила 73,31% в Карагандинской области

Автор:  
Агата Мухамеджанова
5 Июня 2022, 20:11
Явка участников референдума на 18:00 составила 73,31% в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области, по данным территориальных комиссий референдума, на 18:00 5 июня 2022 года бюллетени получили 73,31 % от общего количества граждан, включенных в списки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Наибольшую активность проявили жители Улытауского района – 86,11 %. В тройке лидеров также Жанааркинский и Актогайский районы – 85,28 и 83,44 % соответственно.

Голосование завершилось в 20:00. Информация о предварительных итогах явки участников референдума в Карагандинской области будет известна в 22:00.

В регионе 777 участков для голосования. По информации областной избирательной комиссии, зарегистрировано более 880 тыс. участников референдума.


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