Явка на парламентских выборах в Армении составила 49,4%

ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – В 20:00 (22:00 по времени Нур-Султана) завершилось голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении. Явка избирателей составила 49,4%. Об этом в информационном центре ЦИК сообщил председатель Центральной избирательной комиссии Тигран Мукучян, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

Голосование на внеочередных парламентских выборах в Армении завершилось в 20:00 по местному времени. Избирательные комиссии приступили к подсчету голосов.

По данным ЦИК Армении, явка составила 49,4%. Свое избирательное право реализовали 1 281 174 избирателя. Явка избирателей по регионам составила: Ереван – 51,55%, Арагацотн – 50%, Арарат – 50,87%, Армавир – 44,47%, Гегаркуник – 45,47%, Лори – 46, 73%, Котайк – 50,08%, Ширак – 41,24%, Сюник – 60,38%, Вайоц Дзор – 56,05%, Тавуш – 53,48%.

Напомним, 20 июня в Армении прошли внеочередные парламентские выборы. В выборах принимали участие 25 политических сил, из которых 21 партия и 4 блока. По данным ЦИК Республики Армения, по состоянию на утро 20 июня 2 593 572 человека состояли в списках избирателей. Наблюдение за выборами осуществляли 8 международных и 19 местных организаций. Действующее избирательное законодательство не предусматривает минимального порога обязательной явки избирателей. Порог прохождения в парламент для политических сил: 5% - для партий, 7% - для блоков.