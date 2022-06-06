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Явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95% - МИД РК

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
6 Июня 2022, 09:12
Явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95% - МИД РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 06:00 утра по времени Нур-Султана закрылись участки для голосования в Вашингтоне, Нью-Йорке и Оттаве, завершивших голосование на общенациональном референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства иностранных дел РК.

По данным Министерства иностранных дел РК, явка на 65 избирательных участках за рубежом составила 72,95%.

Ранее первые итоги exit-poll озвучил институт «Қоғамдык пікір» на 31 канале.

«За поправки в Конституцию проголосовали 74,8% респондентов. 25,2% респондентов ответили, что проголосовали против. Явка на референдум по результатам exit-poll составила 70,1%», - сообщили в институте «Қоғамдык пікір». По предварительным данным, 8 030 739 граждан получили бюллетени для голосования на республиканском референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию РК.


МИД РК   Конституция   Политика   Референдум  
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