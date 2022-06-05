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Явка казахстанских избирателей в Кыргызстане составила 62%

Автор:  
Гульмира Абдрахманова
5 Июня 2022, 20:44
Явка казахстанских избирателей в Кыргызстане составила 62%

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - В Бишкеке в 20:00 по местному времени завершилось голосование на референдуме о внесении изменений и дополнений в Конституцию РК. Явка избирателей на избирательном участке №264 в Кыргызстане составила 62%. Окончательные итоги будут подведены после подсчета голосов и оформления бюллетеней, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Электоральный процесс на избирательном участке №264 в столице Кыргызской Республике городе Бишкеке прошел в спокойном режиме. 220 казахстанцев из 355 приняли участие в общенародном референдуме.

Среди избирателей были граждане, проживающие или находящиеся в стране по частным, служебным, деловым и туристическим целям, а также студенты.

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Сотрудники посольства приложили все усилия для обеспечения открытости и прозрачности референдума, бесперебойной работы избирательного участка, а также безопасности граждан РК.

На референдуме в Бишкеке работали международные наблюдатели от Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

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МИД РК   Кыргызстан   Конституция   Общество   Референдум  
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